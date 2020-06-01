Минздрав оценил эффективность российского препарата от коронавируса в 90%

Во время клинических испытаний на людях российского препарата от коронавирусной инфекции «Авифавир» его эффективность составила 90%, заявил РИА Новости заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимир Чуланов.

По словам Чуланова, сейчас начинается второй этап исследований, цель которого — оценить эффективность и безопасность лекарства. На первом этапе медики подбирали оптимальную дозу препарата. В Минздраве отметили, что «Авифавир» уже прошёл испытания на 180 пациентах, а всего в клинические исследование вовлечены 330 человек.

Препарат «Авифавир» получил государственную регистрацию 29 мая, лекарство разработано резидентом «Сколково» компанией «Кромис» и является аналогом японского противовирусного препарата «Фавипиравира». По словам председателя Фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, одобрение Минздравом «Авифавира» стало очень важным для его разработчиков.

«Я бы хотел отметить столь быструю отдачу от совместной работы с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и группой компаний "ХимРар", которые являются учредителями "Кромиса"», — отметил Дворкович.

Он добавил, что фонд выделил фармацевтической компании безвозмездное финансирование на разработку и доклинические исследования лекарства.

Ранее в РФПИ сообщили, что первые партии «Авифавира» поступят в больницы для лечения пациентов с коронавирусом уже 11 июня. Препарат пока не выйдет в свободную продажу, его поставят медучреждениям по контракту.

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