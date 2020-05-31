Минздрав зарегистрировал первый российский лекарственный препарат от коронавируса

Минздрав РФ зарегистрировал первый российский лекарственный препарат «Авифавир» для лечения новой коронавирусной инфекции, пишет «Интерфакс». Российский фонд прямых инвестиций выпустил лекарство совместно с группой компаний «ХимРар».

«"Авифавир" — первый российский препарат прямого противовирусного действия, показавший свою эффективность в клинических испытаниях и нарушающий механизмы размножения коронавируса. Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжёлых форм гриппа», — говорится в пресс-релизе РФПИ.

При этом в фонде отметили, что «Авифавир» не поступит в свободную продажу в аптеках. Его могут использовать только в госпиталях и при наблюдении врача. Кроме того, препарат может вызвать уродство у ребёнка, если женщина будет принимать его во время беременности.