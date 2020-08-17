Минздрав объявил о намерении вакцинировать медиков от коронавируса до окончания третьего этапа испытаний вакцины

Вакцинация медиков от коронавируса препаратом «Спутник V» пройдёт параллельно с пострегистрационными испытаниями вакцины, со ссылкой на заявление Минздрава пишет ТАСС.

Вакцина разработки Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи была зарегистрирована «на условиях», объяснили в Минздраве, поэтому в первую очередь будут вакцинироваться люди, входящие в группу повышенного риска, «прежде всего медицинские работники».

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин сообщил о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V», тогда же Минздрав анонсировал добровольную вакцинацию медиков и учителей. Вакцина поступит в гражданский оборот параллельно с пострегистрационными испытаниями, со сдвигом на месяц относительно начала испытаний, говорил ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. 15 августа пресс-служба Минздрава объявила о начале производства вакцины.

Согласно опросу медицинских работников, более половины врачей не готовы к вакцинации непроверенным препаратом.