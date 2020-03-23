Минздрав назвал покупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких из-за коронавируса бессмысленной

Покупка аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для личного пользования в случае заражения коронавирусом лишена смысла, со ссылкой на официальное сообщение Минздрава пишет РБК.

Ранее The Moscow Times написала, что богатые россияне начали закупать аппараты ИВЛ на фоне ситуации с коронавирусом. Газета поговорила с членом семьи в России, которая владеет имуществом больше чем на 1 млрд долларов, в том числе в Лондоне и на юге Франции. По словам собеседника издания, они закупили один аппарат ИВЛ и собираются приобрести ещё два, но «есть восьмимесячный лист ожидания». Он добавил, что стоимость одного устройства составляет 1,8 млн рублей.

В Минздраве предупредили, что определить, нужно ли применять при пневмонии ИВЛ, может только врач в условиях стационара.

«Кроме ИВЛ, для лечения тяжёлой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий, которые применяются исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии», — указали в ведомстве.

В министерстве также отметили, что государственные медучреждения полностью укомплектованы оборудованием для вентиляции лёгких.

К 22 марта в России зарегистрировали 367 случаев заражения коронавирусом, большинство заболевших выявили в Москве. Во всех регионах страны ввели режим повышенной готовности, а в столице ограничили массовые мероприятия, работу культурных учреждений, фитнес-центров, бассейнов и других спортивных организаций. Студентов и школьников перевели на дистанционное обучение, а на предприятиях рекомендовали удалённый режим работы. Кроме того, Минкульт рекомендовал кинотеатрам также временно прекратить работу.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».