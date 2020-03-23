Минкульт рекомендовал кинотеатрам закрыться на время эпидемии коронавируса

Министерство культуры России рекомендует всем российским кинотеатрам приостановить работу с 23 марта из-за эпидемии коронавируса, соответствующий приказ подписала глава ведомства Ольга Любимова.

Подобные ограничения уже действуют для подведомственных Минкульту музеев, театров, филармоний и цирков. Ранее некоторые сети кинотеатров стали закрываться самостоятельно.

Из-за эпидемии на территории всех субъектов РФ с 19 марта действует режим повышенной готовности, предполагающий отмену культурных, спортивных и массовых мероприятий. По состоянию на 23 марта в России зарегистрированы 367 случаев заражения COVID-19, больше половины из них — в Москве.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».