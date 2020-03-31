Минюст предложил до лета отменить регистрацию браков и разводов в России

Министерство юстиции РФ предложило временно приостановить государственную регистрацию заключения и расторжения браков в стране из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщается на сайте ведомства.

Ранее назначенные даты заключения брака предлагается перенести на более поздний срок, как минимум после 1 июня 2020 года. В исключительных случаях, когда невозможно поменять дату, предлагается проводить регистрацию «лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашённых», заявили в министерстве.

По последним данным, в России зафиксировано 2337 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом. За сутки число заражённых увеличилось на 500 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».