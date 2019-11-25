Минюст подал иск о приостановке деятельности партии «Гражданская инициатива», сообщил в Facebook её председатель Андрей Нечаев.

Верховный суд принял иск в производство и возбудил административное дело, судебное разбирательство суд назначил на 14 января. Причины, по которым Минюст решил приостановить деятельность партии, не сообщаются.

Партия «Гражданская инициатива» выдвигала Ксению Собчак кандидатом в президенты в 2017 году, а Дмитрия Гудкова — кандидатом в мэры Москвы в 2018 году. Кроме того, Гудков и Собчак планировали создать на базе «Гражданской инициативы» новую «Партию перемен».