«Минус 5,5 тысячи тонн выбросов». В мэрии Нижнего Тагила подвели итоги экопроектов

В администрации Нижнего Тагила прошло заседание штаба по координации деятельности и контролю за исполнением мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. На нём присутствовали мэр Владислав Пинаев и представители промпредприятий. Промежуточные итоги реализации федерального проекта «Чистый воздух» озвучил руководитель офиса проекта Максим Корольков.

«В промышленности ключевыми являются мероприятия на ВГОК, что даст нам минус 5,5 тысячи тонн в снижении выбросов. Также завершаются мероприятия “Уралвагонзавода”, “Нижнетагильской мебельной фабрики”, “Металлинвеста”, “Уральского завода теплоизоляционных материалов” и “Уралхимпласта”. За счёт средств федерального бюджета в город должны поступить четыре новых трамвайных вагона, ведётся реконструкция пяти котельных, осуществляется перевод сотен домовладений на газовое отопление», — отметил Максим Корольков.

О трудностях по переводу домов с печного на газовое отопление рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

«Мы завершили мероприятия по врезке газа на 86 объектах, продолжаем работу по обходу жителей. Прошли около 600 домов, владельцы которых могут принять участие в программе. Обход идёт достаточно сложно, потому что есть объективные сложности с присутствием людей дома или допуском специалистов на объект», — сообщил Игорь Васильев.

В этом году на перевод частных домов с печного на газовое отопление в Нижнем Тагиле из регионального бюджета направили 200 миллионов рублей. На эти средства планируют закупить и установить газовые котлы, плиты, датчики газа, системы отопления и радиаторы.