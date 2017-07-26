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27 Июл 2017 17:29 | Метки: Новости

Минтранс решил проверять пилотов на ВИЧ и наркотики

Минтранс предложил сделать обязательной проверку анализов пилотов и авиадиспетчеров на ВИЧ-инфекцию и наркотики, сообщается на официальном сайте правовой информации.

По действующим федеральным авиационным правилам пилоты и авиадиспетчеры для прохождения медицинского освидетельствования в специальной лётной комиссии должны предъявить военный билет и документы о состоянии здоровья: медицинскую книжку, амбулаторную карту или выписку из неё.

Теперь Минтранс предложил, чтобы пилоты воздушного судна и диспетчеры при поступлении на работу также предъявляли заключения психиатра и нарколога, результаты исследований крови на ВИЧ-инфекцию, маркеры вирусного гепатита В и С, сифилиса (RW), результаты химико-токсикологического исследования на наличие в организме наркотических средств, психоактивных веществ и их метаболитов.

Медицинское освидетельствование (терапевтическое, хирургическое и неврологическое) пилот должен проходить за собственный счёт или за счёт компании, гласят авиационные правила. Стоимость процедуры составляет 5-7 тысяч рублей, согласно данным отраслевого информационного портала 1aviaclub.ru. Сдача дополнительных анализов, которые предлагает Минтранс, обойдётся примерно в такую же сумму — 5 тысяч рублей. Таким образом, расходы на анализы кандидатов увеличатся почти вдвое.

Обсуждения поправок Минтранса продлятся до 8 августа, предполагаемый срок их вступления в силу — сентябрь 2017 года, указано в описании проекта. Сейчас такие нормы действуют только для студентов профильных учебных заведений и обслуживающего персонала аэропортов.

Представитель авиакомпании «Нордавиа» отметил, что поправки Минтранса могут удлинить процедуру приёма на работу и сделают этот процесс более затратным для авиакомпаний.

«Сейчас перед приёмом на работу лётного состава, включая бортпроводников, управление персоналом авиакомпании "Нордавиа" получает от отобранных кандидатов справки МВД об отсутствии у них судимости, а с начала этого года — ещё и справки об отсутствии привлечения к ответственности за употребление психотропных веществ», — добавил он.

Напомним, ужесточение требований проходит на фоне оттока специалистов в азиатские страны. За последние 2,5 года на работу в Азию уехали более 300 командиров воздушных судов и инструкторов (около 100 из них в Китай), еще 400 человек — в процессе трудоустройства, писал в июне «Коммерсантъ».

«Пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5-2 раза выше», — говорил в кулуарах Петербургского экономического форума гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС

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