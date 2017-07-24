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25 Июл 2017 13:48 | Метки: Новости

Минтранс решил исключить верхнюю одежду и телефоны из бесплатной ручной клади

Из списка вещей, которые можно бесплатно взять с собой на борт самолёта помимо ручной клади, исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера, говорится в предложенном Минтрансом проекте изменений в федеральные авиационные правила. 

В списке вещей, возможных для перевозки в качестве ручной клади, остались дамская сумочка или портфель, детская люлька, детское питание, костыли и кресло-коляска для людей с ограниченными возможностями, если она помещается под сиденье либо над ним.

Ведомство также решило установить минимальный вес ручной клади в пять килограммов.

«В качестве ручной клади принимаются вещи, вес и габариты которых установлены перевозчиком и позволяют безопасно разместить их в салоне воздушного судна. Вес ручной клади не может быть менее чем пять килограммов на одного пассажира», – подчёркивается в документе.

Предполагается, что изменения вступят в силу после того, как законопроект о бесплатном провозе багажа для невозвратных билетов подпишет президент России.

Ранее, 24 июля, сообщалось, что комитет Совета Федерации по конституционному законодательству рекомендовал отклонить документ. Позднее стало известно, что возражения касались отсутствия нормативных документов, которые предоставил Минтранс.

Госдума одобрила законопроект об отмене бесплатного багажа для невозвратных билетов во втором и третьем чтении 19 и 20 июля. В первом чтении законопроект приняли в 2014 году. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: wlooks.ru

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