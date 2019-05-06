Минтранс не нашёл оснований для приостановки полётов SSJ 100 после катастрофы в Шереметьево

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил «Интерфаксу», что его ведомство пока не видит оснований для приостановки полётов самолётов Sukhoi Superjet 100.

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево при аварийной посадке загорелся самолёт «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, в результате погиб 41 человек.

После катастрофы в Росавиации назвали «преждевременными» любые выводы об ограничении эксплуатации самолётов Sukhoi Superjet 100. При этом, как сообщал «Коммерсантъ», Росавиация может принять решение о приостановке полётов SSJ 100 уже 6 мая «при наличии соответствующих оснований».

После аварийной посадки самолёта «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево на сайте Change.org появилась петиция с требованием полностью прекратить эксплуатацию данных самолётов в России. Её подписали уже более трёх тысяч человек.