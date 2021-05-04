Минстрой будет определять необходимость ремонта зданий с помощью искусственного интеллекта

Министерство строительства планирует использовать искусственный интеллект при эксплуатации зданий, такая возможность сейчас «обсуждается», заявил «Российской газете» замглавы министерства Максим Егоров.

По его словам, искусственный интеллект планируют использовать для анализа изношенности системы коммуникаций в домах и рекомендации ремонта при необходимости, а также для регуляции подачи тепла в дома.

«Он [искусственный интеллект] будет анализировать данные и сообщать об изношенности коммуникаций, рекомендовать уменьшить давление в той или иной трубе», — заявил Егоров.

Он добавил, что в рамках проекта «Умный город» планируется создать инфраструктуру, которая сама сможет регулировать подачу тепла в дома в зависимости от температуры воздуха на улице, чтобы избежать перегрева. По словам Егорова, это позволит уменьшить коммунальные счета и снизить воздействие отопительных систем на экологию.

«Умный город» — проект Минстроя, направленный на автоматизацию процессов в городах и повышение эффективности городской инфраструктуры.