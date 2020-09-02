Минприроды согласовало присвоение шихану Куштау статуса памятника

Министерство природных ресурсов России согласовало создание особо охраняемой природной территории на горе Куштау в республике Башкортостан, документы об этом были подписаны накануне, со ссылкой на источник в федеральном правительстве пишет Znak.com.

С запросом о присвоении Куштау статуса памятника в конце августа в Минприроды обратился глава Башкортостана Радий Хабиров. Предполагается, что шихан получит статус памятника природы регионального значения. Дополнительно в Минприроды предложили включить в охранные границы памятника территории поймы реки Белой, с учётом высокой ценности этих участков.

Вопрос о присвоении Куштау статуса памятника возник после продолжительных протестов против разработки Куштау Башкирской содовой компанией как месторождения известняка. Компания получила разрешение на геологоразведку на горе ещё летом прошлого года и в этом году вышла на участок, но местные жители выставили на горе палаточный лагерь и пытались препятствовать работам на Куштау. После двух недель протестов, в ходе которых было задержано около 90 человек, на гору приехал глава республики Радий Хабиров и заявил, что, пока не будет найдено компромиссное решение, гора разрабатываться не будет.

Вскоре Хабиров заявил о принципиальной невозможности разработки горы и пообещал присвоить шихану статус памятника. Одновременно с этим работой Башкирской содовой компании заинтересовались на федеральном уровне.