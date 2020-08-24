Глава Башкирии попросил Минприроды признать шихан Куштау особо охраняемой территорией

Глава Башкирии Радий Хабиров направил в Министерство природы письмо с просьбой согласовать создание на территории шихана Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения, пишет РБК.

В письме он отметил, что Куштау, как и другие шиханы — Тратау и Юрактау, — признан памятником природы. В министерстве сообщили, что готовы оказать содействие Хабирову, и подчеркнули, что неоднократно выступали с таким предложением.

Напомним, в 2019 году Башкирская содовая компания получила право на разработку Куштау, но местные жители выступили против этого. Летом 2020 года на шихане разбили протестный лагерь, который пытались разогнать охранники.

В результате глава региона потребовал остановить работы на шихане и дал Башкирской содовой компании время до 4 сентября, чтобы договориться с активистами. В противном случае он обещал направить документы на придание Куштау статуса заповедника. Чтобы поддержать компанию, региональные власти выкупят её контрольный пакет.