Генпрокуратура РФ выявила нарушения при приватизации Башкирской содовой компании и потребовала вернуть доли государству

Генеральная прокуратура РФ по поручению президента Владимира Путина провела проверку обстоятельств приватизации Башкирской содовой компании, в ходе которой выявила многочисленные нарушения.

«Переход прав на названные имущественные комплексы произведён помимо воли Российской Федерации», — цитирует «Медуза» заявление ведомства.

Генпрокуратура обратилась в арбитражный суд с просьбой «истребовать имущество из чужого незаконного владения».

Напомним, два дня назад Владимир Путин поручил проверить законность приватизации БСК. Так он отреагировал на региональные протесты граждан против добычи известняка на шихане Куштау.