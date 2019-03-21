Минприроды отзовёт разрешение на вырубку леса под Берёзовским после протестов местных жителей

Министерство природных ресурсов Свердловской области договорилось с ООО «Лестех» о том, чтобы исключить участки Берёзовского лесничества из списка на вырубку, сообщили в департаменте информполитики региона.

Инвестиционный проект компании, в рамках которого велась вырубка, будет возвращён на доработку в Агентство лесного хозяйства РФ. Представители министерства отметили, что по закону на участках, где идут вырубки лесов для заготовки древесины, в обязательном порядке проводится лесовосстановление за счёт средств арендатора.

Напомним, ранее главный редактор издания «Берёзовский рабочий» Сергей Стуков рассказал о том, что на территории Берёзовского лесничества планируют вырубить почти 39 тысяч гектаров деревьев — треть всей зелёной территории. Лес собирались продавать в страны Востока, в частности в Китай. По словам Стукова, деревья по закону действительно можно вырубить, так как в Лесном кодексе РФ есть «белое пятно, позволяющее рубить защитные леса». Слова Стукова подтвердились на встрече с главой департамента лесного хозяйства региона Сергеем Куплевацким.