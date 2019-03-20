Минприроды попробует сохранить часть приговорённого к вырубке леса под Берёзовским

Министерство природных ресурсов Свердловской области попытается сохранить часть леса вокруг Берёзовского, который собирались вырубить под инвестпроект по продаже древесины в Азию, написал на своей странице в Facebook главный редактор издания «Берёзовский рабочий» Сергей Стуков.

По словам Стукова, на встрече с ним об этом сказал исполняющий обязанности начальника департамента лесного хозяйства Уральского федерального округа Сергей Куплевацкий.

«Я вчера проводил встречу с министром природных ресурсов и экологии Свердловской области Кузнецовым Алексеем Владимировичем. Сейчас они попробуют пересмотреть концепцию. Мы оценим, что можно сделать для сохранения этих защитных лесов. Но я повторю, что сегодня жёсткого запрета на вырубку защитных лесов нет. Думаю, министерство проработает [концепцию] и часть этих лесов уберёт подальше», — пишет Сергей Стуков.

Ранее Стуков рассказал о том, что на территории Берёзовского лесничества планируют вырубить почти 39 тысяч гектаров деревьев — треть всей зелёной территории. Леса необходимы для завода компании «Лестех», которая занимается производством древесины и изделий из неё, товар хотят продавать в страны Востока, в частности в Китай.

По словам Стукова, деревья по закону действительно можно вырубить, так как в Лесном кодексе РФ есть «белое пятно, позволяющее рубить защитные леса», и это подтвердилось на встрече с Куплевацким.