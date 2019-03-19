Под Екатеринбургом для экспорта в Китай вырубят 40 гектаров леса

В рамках инвестпроекта по экспорту древесины в Китай в Свердловской области готовят к вырубке более 200 тысяч гектаров леса, 40 из них — в городе Берёзовском под Екатеринбургом, сообщил главный редактор «Берёзовского рабочего» Сергей Стуков.

По словам Стукова, в сентябре 2017-го жители Берёзовского собирали подписи в защиту окрестных лесов: за создание «зелёных щитов» вокруг каждого муниципалитета Среднего Урала и ужесточение контроля вырубки леса подписалось больше тысячи людей. Эти лесные участки, согласно ответу министерства природных ресурсов, на 30% являются защитными. Тем не менее их передадут в пользование деревоперерабатывающему предприятию в рамках инвестиционного проекта. Позиция власти относительно инвестпроектов основана на том, что они обеспечивают поступление средств в региональный бюджет за счёт экспорта древесины, в данном случае — в Китай. Также инвестпроект подразумевает создание новых рабочих мест: согласно предыдущему договору с ООО «Лестех», с 2012 по 2017 год предприятие должно было обеспечить 306 рабочих мест. Количество вакансий на производстве по актуальному договору аренды пока неизвестно.

В 2017 году у этой же компании уже была аренда лесных участков в Кушвинском, Синячихинском и Алапаевском лесничествах, с участков в общей сложности на производство отправились сотни кубометров древесины. В каждом лесничестве компания арендовала от десяти кварталов леса.

Сейчас «Лестех» резервирует ещё 220 тысяч гектаров леса в Берёзовском, Кушвинском, Байкаловском и Алапаевском лесничествах. Для понимания масштабов вырубок стоит отметить, что площадь всего Екатеринбурга — около 47 тысяч гектаров.

Согласно проекту освоения лесов, деревья будут вырубаться постепенно, но сроки не уточняются. Известно, что разрешённый ежегодный размер пользования по проекту составляет 300 тысяч кубометров, а разрыв договора аренды возможен только в случае превышения допустимого объёма. По условиям договора аренды лесных участков, арендатор также обязан восстановить лес после вырубки — высадить новые деревья.

Общая площадь лесов в Свердловской области сейчас составляет чуть больше 15,190 тысячи гектаров, в 2011 году было 15 247,2 тысячи гектаров. От этой площади 33% — больше пяти миллионов гектаров — государство передаёт в пользование для разных целей. Лес осваивается не только предприятиями в рамках инвестиционных проектов, но и в ходе штатных лесозаготовок, и это не считая браконьерских вырубок.