Минобр Свердловской области рекомендовал школам перейти на пятидневное обучение и досрочно завершить учебный год

Министерство образования Свердловской области рекомендовало муниципалитетам полностью завершить учебный год 29 мая. При этом первоклассники могут закончить учиться уже 22 мая. Также ведомство предложило школам региона перейти на пятидневное обучение до конца года после отмены режима самоизоляции из-за коронавируса.

«Решение в целом очень непростое, ведь досрочное завершение учебного года влечёт множество новых вопросов: как будет оплачиваться работа педагогов в этот период, чем будут заняты школьники, отправленные на преждевременные каникулы, наконец, как обеспечить полноценное освоение учебной программы. Поэтому необходимо всё хорошо просчитать. Уверяю вас, как только решение будет принято, мы всех об этом оперативно проинформируем», — написал в своём Instagram Евгений Куйвашев.

Напомним, школы Нижнего Тагила перешли на «удалёнку» с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее АН «Между строк» писало, каким образом организовано дистанционное обучение школами и какие требования предъявляются к детям. При этом родители тагильских школьников жаловались на «висящие» сайты, большую нагрузку и слёзы детей.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».