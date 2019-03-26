Минобороны сообщило о гибели в Сирии трёх российских военных

В Сирии погибли трое российских военных, со ссылкой на Минобороны РФ пишет ТАСС. Инцидент произошёл в конце февраля: автомобиль, в котором ехали россияне, попал в засаду боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.

В ведомстве подчеркнули, что позже в результате спецоперации 30 боевиков, причастных к гибели российских военных, были убиты.

По официальным данным, с 2015 года в Сирии погибли более ста российских военнослужащих.

В декабре 2017 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил о выводе российских войск из Сирии: после этого военные остались только на базах Хмеймим и Тартус, а также в Центре по примирению враждующих сторон.

В СМИ неоднократно появлялись свидетельства, что в Сирии действуют российские наёмники из так называемой ЧВК «Вагнер». Статистики их смертей не ведётся.