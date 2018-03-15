CIT сообщила о гибели российского военнослужащего в Сирии

В Сирии погиб 22-летний россиянин Владимир Пономарёв, который, вероятнее всего, являлся военнослужащим Минобороны РФ, сообщила исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

14 марта о прощании с Пономарёвым в городе Соль-Илецке написали издания Orenday и РИА «Оренбуржье». Погибший был похоронен с воинскими почестями. На церемонии, помимо родственников, присутствовали официальные лица во главе с вице-губернатором Оренбургской области Дмитрием Кулагиным. На основании этих фактов CIT делает вывод, что Владимир Пономарёв был действующим военнослужащим, а не наёмником из ЧВК «Вагнер». Официально Минобороны РФ о гибели Пономарёва не сообщало.

«По словам собеседницы издания Saltday, погибший служил в Ингушетии и отправился в Сирию в командировку. Чтобы установить, в какой именно части служил Пономарёв, мы поискали его фотографии в соцсетях. Хотя личный аккаунт погибшего нам найти не удалось, из фото с сослуживцами нам достаточно быстро стало ясно, что речь идёт о 291-й артиллерийской бригаде, которая базируется в Ингушетии, в станице Троицкой», — заявляют в CIT.

Исследователи предполагают, что Пономарёв мог погибнуть в Восточной Гуте в пригородах Дамаска. Там же, по данным CIT, погиб ещё один россиянин — Александр Солопов.

По данным Минобороны, за время российской операции в Сирии погибли более 80 военнослужащих. Самая крупная потеря произошла 6 марта — при крушении на базе Хмеймим разбился самолёт Ан-26, на борту которого было 39 военных.

В Сирии также погибли десятки россиян, которые, по неподтверждённым данным, были наёмниками, воевавшими на стороне правительственной армии. Никаких официальных данных о количестве погибших наёмников нет.