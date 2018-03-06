Главная военная прокуратура начала проверку по факту крушения Ан-26 в Сирии, в котором погибли 32 человека

Главная военная прокуратура России начала проверку по факту крушения военно-транспортного самолёта Ан-26 возле сирийской базы Хмеймим, сообщает пресс-служба ведомства. В результате катастрофы погибли 32 человека, включая шесть членов экипажа. Ранее в СМИ сообщалось, что около 15:00 по московскому времени при заходе на посадку воздушное судно повело себя «внештатно» и, не дотянув 500 метров до взлётно-посадочной полосы, рухнуло на землю.

В Минобороны предполагают, что причиной трагедии стала неисправность судна, поскольку огня по нему во время посадки не велось.