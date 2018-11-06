СМИ: В Сирии погибли шестеро россиян из ЧВК «Вагнер»

В Сирии в результате взрыва погибли шестеро наёмников из частной военной компании «Вагнер», со ссылкой на источники пишет «Новая газета». Гибель наёмников подтверждает правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights, базирующаяся в Лондоне.

Взрыв произошёл 4 ноября в здании в Дейр-эз-Зоре, которое ранее занимала уголовная полиция. Всего в результате взрыва, по данным «Новой» и сирийских правозащитников, погибли 11 человек.

По данным источника газеты, в здании, где произошёл взрыв, размещен 5-й корпус Сирийской правительственной армии, состоящий из добровольцев и российских «военных советников».

Официально российские власти пока никак не прокомментировали сообщения о гибели россиян в Сирии.

В феврале в сирийской провинции Дейр-эз-Зор произошёл бой между сторонниками президента Башара Асада, вместе с которыми воевали российские наёмники, и повстанцами, которых поддерживали американские военные. СМИ сообщали о «десятках» и даже «сотнях» погибших россиян. МИД РФ официально заявлял о гибели пяти человек, «чьё гражданство надо уточнять», нескольких десятках раненых россиян. О гибели в Сирии двоих наёмников из ЧВК «Вагнер», также в провинции Дейр-эз-Зор, сообщалось в мае.