Минобороны РФ предложило ввести воинский учёт для заключённых  

Минобороны России предложило ввести воинский учёт для заключённых, отбывающих наказание в местах лишения свободы, пишет «Коммерсантъ». Поправки в Положение о воинском учёте опубликованы на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из проекта документа, из положения будет исключён подпункт, по которому заключённые граждане не подлежат воинскому учёту. Также для призывников и военнообязанных, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, предлагается ввести понятие «особого воинского учёта».

Ответственны за постановку на воинский учёт будут исправительные учреждения и центры федеральной уголовно-исполнительной системы, а также военные комиссариаты по месту нахождения учреждений ФСИН.

Постановка и снятие с особого воинского учёта будут проходить без явки в военкоматы. Исправительные учреждения будут самостоятельно предоставлять в военкоматы списки граждан по мере их приёма, этапирования или освобождения. Списки особого воинского учёта с документами воинского учёта военкоматов должны сверяться не реже раза в год.

Напомним, что в октябре Госдума приняла законопроект, разрешающий мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления, за исключением судимости ‎за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В мае текущего года депутаты от «Единой России» Андрей Картаполов и Андрей Красов также внесли законопроект, который предлагал разрешить служить по контракту гражданам с судимостью, Госдума приняла закон 20 июня. Согласно нему, освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно в случае получения госнаграды или увольнения с военной службы по отдельным основаниям.

В июле Госдума приняла законопроекты о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет, а также о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат. Таким образом, призывной возраст срочной службы в России с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет.