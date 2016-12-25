Минобороны приостановило полёты самолётов Ту-154

Рейсы самолётов Ту-154 российских военных и силовых ведомств временно приостановлены до выяснения причин авиакатастрофы над Чёрным морем. О запрете полётов информирует «Интерфакс». Информацией о временных мерах Министерства обороны поделился источник, знакомый с ситуацией в ведомстве.

«В связи с авиакатастрофой Ту-154 Минобороны России принято решение временно прекратить полёты самолётов этой марки до окончания расследования», – заявил собеседник агентства.

Напомним, утром 25 декабря в акватории Чёрного моря потерпел крушение Ту-154 Министерства обороны. Все находившиеся на борту 92 человека, включая экипаж, погибли. Среди пассажиров были 64 артиста ансамбля имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и девять журналистов трёх телеканалов. Утром 27 декабря спасатели сообщили об обнаружении одного из «чёрных ящиков» самолёта.

Агентство новостей «Между строк»