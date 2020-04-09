Минобороны пообещало не призывать выпускников школ в армию весной 2020 года

Выпускники школ, которым исполнилось 18 лет, не будут призываться на военную службу в весенний призыв 2020 года, сообщил «Интерфаксу» начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Мера коснётся около 15 тысяч человек. Студенты, которые завершают получение высшего или среднего профессионального образования, от призыва освобождены не будут — их будут призывать после сдачи выпускных экзаменов.

Ранее из-за эпидемии коронавируса Минобороны отложило начало работы призывных комиссий и отправку новобранцев в войска. В ведомстве также пообещали, что все призывники пройдут 14-дневный карантин и будут проверены на коронавирус. Всего в войска в ходе весеннего призыва планируется отправить 135 тысяч человек.

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