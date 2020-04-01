Из-за коронавируса в России отложили начало работы призывных комиссий

Из-за пандемии коронавируса начало работы призывных комиссий и даты отправки призывников к местам службы пришлось сдвинуть, сообщает принадлежащая Минобороны газета «Красная звезда».

«Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая», — пишет издание.

Когда начнут работать призывные комиссии — не уточняется, при этом в Санкт-Петербурге военный комиссар Сергей Качковский объявил, что призыв в армию «приостановлен». По данным СМИ, первые повестки призывникам начнут отправлять, предположительно, в начале мая.

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский рассказал, что в военных комиссариатах развёрнуты медицинские посты, призывников с температурой и признаками простуды в здание пускать не будут.

«Организовано раздельное посещение военных комиссариатов с использованием запасных выходов», — отметил он.

По словам Бурдинского, имеющие право на освобождение от армии или отсрочку будут приниматься отдельно от тех, кто готовится пополнить армейский строй. Всех солдат-срочников поместят на карантин после того, как они прибудут в части. В ходе весенне-летнего призыва с 1 мая по 15 июля в армию планируют отправить 135 тысяч человек.

По последним данным, в России официально подтверждены 2,3 тысячи случаев коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».