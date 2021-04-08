Минкульт объявил новую дату «Ночи музеев — 2021» в Свердловской области

Международную акцию «Ночь музеев — 2021» (0+) в Свердловской области и Нижнем Тагиле перенесли с 22 на 15 мая.

Информация о переносе поступила из Министерства культуры РФ. По словам сотрудников музеев, теперь им придётся частично изменить программу «Ночи». Но тема мероприятия останется прежней. В этом году оно посвящено Году медицинского работника на Среднем Урале и Году науки и технологий в России. Об этом сообщается на официальной страничке акции «Ночь музеев в Свердловской области» во «ВКонтакте».

Просветительская акция пройдёт в онлайн- и офлайн-формате с 18:00. По традиции в музеях подготовят насыщенную культурную программу. Для гостей проведут экскурсии, мастер-классы, лекции, концерты и театральные представления.

Также в планах музейщиков — обратить внимание посетителей на научную деятельность учреждений культуры. Так, в Нижнетагильском музее изобразительных искусств уже не первый год проводят экскурсии в хранилище и рассказывают о музейной работе, скрытой от глаз посетителей.