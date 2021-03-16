«Ночь музеев — 2021» будет посвящена медикам и науке

Международная акция «Ночь музеев — 2021» в Свердловской области и Нижнем Тагиле пройдёт 22 мая и будет посвящена Году медицинского работника на Среднем Урале и Году науки и технологий в России. Об этом сообщается на официальной страничке акции «Ночь музеев в Свердловской области» во «ВКонтакте».

По планам организаторов популярная просветительская акция пройдёт в онлайн- и офлайн-формате с 18:00 22 мая. По традиции музейщики подготовят насыщенную культурную программу, включающую в себя экскурсии, мастер-классы, лекции, концерты, театральные представления.

В 2020 году «Ночь музеев», напомним, состоялась 16 мая исключительно в онлайне, ведь из-за пандемии коронавируса учреждения культуры были закрыты. Акция была посвящена 75-летию Победы.

Сотрудники городских музеев приготовили для тагильчан десятки лекций, экскурсий, мастер-классов и игр на своих сайтах и в соцсетях. По словам музейщиков, благодаря новому формату в событиях ночи приняло участие рекордное число горожан. Например, посты, прямые эфиры и сторис Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» набрали 30 тысяч просмотров.