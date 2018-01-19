Минкомсвязи анонсировало блокировки в соцсетях групп о насилии в школе

Роскомнадзор будет блокировать в социальных сетях группы, призывающие к насилию в школах, со ссылкой на замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Волина пишет «Интерфакс».

Блокировка будет проходить по той же схеме, что и сообществ с информацией о самоубийствах.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проверят версию о взаимосвязи через социальные сети трёх вооруженных нападений на школы в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, произошедших в течение одной недели.

«Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трёх происшествий посредством социальных сетей», — отмечал собеседник «Интерфакса».

Напомним, утром 19 января девятиклассник напал на школу в Бурятии. Он поджёг один из кабинетов в школе и затем с топором напал на учащихся. Пострадали семь человек. Нападавшего задержали, он пытался совершить самоубийство.