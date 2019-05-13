Министр труда заявил, что выплата пенсий жителям Донбасса не станет проблемой для бюджета

Выплата пенсий жителям Донбасса, пожелавшим принять российское гражданство, не станет проблемой для российского бюджета, заявил РИА Новости министр труда РФ Максим Топилин.

«Человек, чтобы получать пенсию, всё равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс», — сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин также заявлял, что предоставление российского гражданства жителям Донбасса не отразится на исполнении социальных обязательств в России и не окажет серьёзной нагрузки на бюджет. Расходы на выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР Путин оценил в 100 миллиардов рублей в течение нескольких лет.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, обосновав своё решение вопиющим нарушением прав человека в Донбассе. Киев потребовал отменить указ.

Заявления на получение российского паспорта уполномоченные лица принимают в ДНР и ЛНР, затем документы отправят на рассмотрение в Ростовскую область. Предполагается, что оформление займёт до трёх месяцев и не потребует отказываться от украинского гражданства.