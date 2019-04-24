​​​​​​​Путин подписал указ, упрощающий выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, пишет РБК. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Поправки в закон «О гражданстве Российской Федерации», позволяющие президенту предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощённой схеме, вступили в силу в конце марта 2019 года, в соответствии с ними российское гражданство могут в льготном режиме получать люди из стран со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, а также из государств, где происходят вооружённые конфликты и смена режима. Кроме того, закон упрощает приём в российское гражданство соотечественников, проживающих за рубежом.

О подготовке проекта указа президента России, в соответствии с которым жители ЛНР и ДНР смогут в упрощённом порядке получать российское гражданство, сообщалось в середине апреля. Близкий к руководству ДНР источник отмечал, что основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов самопровозглашённых республик и сдача украинского паспорта.

Численность населения ЛНР и ДНР, согласно официальной статистике, составляет 3,7 млн человек.