Министр труда предложил вернуть в России страхование от безработицы

В России целесообразно было бы рассмотреть переход к системе страхования от безработицы, как это принято в большинстве стран, сообщил РБК министр труда Максим Топилин.

Институт страхования от безработицы за счёт взносов работодателей действовал в России до 2001 года, но сейчас пособия по безработице финансируются из общих поступлений федерального бюджета, по сути являясь формой государственной социальной поддержки.

«Большинство стран живут в страховой системе пособий по безработице. И страхование от безработицы у нас было — до 2001 года. Опять-таки это предмет обсуждения с бизнесом и с профсоюзами. Профсоюзы однозначно "за". Но вопрос — какой установить тариф», — сказал министр.

В Министерстве труда делали расчёты, по которым вышло, что даже 1% отчислений с фонда зарплат было бы вполне достаточно, чтобы обеспечивать защиту тех, кто потерял работу, рассказал Топилин в интервью РБК.

«Он не должен быть большим. Мы считали, он мог бы быть приблизительно 1%», — сообщил Топилин.

По словам Топилина, 1% страховых взносов с зарплат — это порядка 200 млрд руб. в год. А сейчас на пособия тратится только около 40 млрд руб. Значит, страховые пособия по безработице были бы существенно выше текущих, следует из слов министра.

В 2016 году на выплату пособий по безработице из федерального бюджета был выделен 41 млрд руб., в 2017 году запланировано 43 млрд руб., следует из данных Федерального казначейства и закона о бюджете на 2017-2019 годы.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РБК