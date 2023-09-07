Министр природных ресурсов России отчитался о снижении загрязняющих веществ по программе «Чистый воздух»

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о снижении загрязняющих веществ по программе «Чистый воздух». В частности, обсуждались изменения в законодательстве, обеспечивающие экологическую безопасность и перспективные объекты геологоразведки.

«По программе “Чистый воздух” в 12 городах — участниках проекта мы идём с опережением. Совокупный объём опасных загрязняющих веществ снизился на 11%, план у нас был восемь. До конца этого года будет совокупное снижение более чем на 12% при плане девять. И по федеральному проекту к 2026 году в 12 городах выбросы вредных веществ должны быть снижены более чем на 20% к цифрам 2017 года, с чего всё это и начиналось», — сказал Александр Козлов.

Как рассказал министр, большую работу по модернизации своих производств ведут компании, потому что основное количество (почти 97%) загрязняющих веществ производят они сами. За годы проекта предприятия городов, участвующих в программе, вложили 470 млрд рублей собственных средств, их направили на замену котлов, обновление фильтров и реконструирование цехов.

Напомним, что Нижнему Тагилу направили более миллиарда рублей из федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Главная задача программы — сократить к 2026 году количество вредных выбросов на 20%, отталкиваясь от показателей уровня 2017 года.

Основными источниками загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле остаются промышленные объекты, автотранспорт и частный сектор. Чтобы минимизировать выбросы, в ноябре 2022 года губернатор Евгений Куйвашев и министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов запустили новый экообъект на ЕВРАЗ НТМК. Из работы была выведена градирня открытого типа конечного охлаждения коксового газа, а коксохимическое производство полностью переведено на закрытый цикл.

Для улучшения экообстановки в городе продолжается газификация частного сектора, для снижения выхлопных газов, образующихся от автомобильного транспорта, в 2020 году Нижний Тагил получил 17 низкопольных газомоторных автобусов среднего класса, приобретённых за счёт областного бюджета. Сегодня весь автопарк, предназначенный для пассажирских перевозок, работает на метане. Помимо этого, на федеральные средства городу закупили новые трамваи.