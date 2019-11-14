Министр экологии обвинил в проблемах Черноисточинского пруда местных жителей

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов предположил, что в появлении сине-зелёных водорослей в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом могут быть виноваты сами местные жители, пишет Ura.ru.

«Жители посёлка Черноисточинск разрушили дамбу. На сегодняшний момент дамба восстановлена. Это тоже защита водоёма. Более того, разработана проектно-сметная документация на систему канализации посёлка. Ранее здесь этого не было», — заявил Кузнецов.

Он уточнил, что следующей задачей по спасению водоёма станет его реабилитация: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к министру природных ресурсов России, чтобы получить финансирование по этому проекту в 2020 году.

Ситуацию с Черноисточинским прудом также обсудили на заседании областного правительства. Губернатор Евгений Куйвашев напомнил, что обеспечение жителей чистой водой — это одно из направлений программы «Пятилетка развития Свердловской области».

«Сегодня проект подразумевает модернизацию и строительство объектов водоснабжения в Кировграде, Кушве, Верхней Туре, Нижнем Тагиле. Раскачиваться некогда. Эта работа требует безотлагательных мер», — сообщил Куйвашев.

Также сегодня стало известно, что 19 ноября вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько проведёт встречу с общественниками по вопросу реабилитации Черноисточинского водохранилища. Об этом АН «Между строк» рассказал тагильский эколог Андрей Волегов. По словам активиста, на совещание были приглашены министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов, представители администрации Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, а также члены Общественной палаты Свердловской области Михаил Беленький, Татьяна Камешкова и эколог Рамиль Хакимов.

Напомним, в последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки. Сейчас Нижний Тагил готовится заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. Это позволит построить установки для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тысяч и 70 тысяч кубометров воды. Для участия в федеральной программе необходимо сначала подготовить проектно-сметную документацию — без неё денег Нижнему Тагилу не выделят. Проект, по словам Владислава Пинаева, должны сделать в 2020 году.

Ранее тагильский эколог Андрей Волегов направил обращение к президенту России с просьбой выделить деньги на реабилитацию Черноисточинского водохранилища уже в 2020 году.