Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько проведёт совещание с общественниками по реабилитации Черноисточинского пруда

19 ноября вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько проведёт встречу с общественниками по вопросу реабилитации Черноисточинского водохранилища. Об этом АН «Между строк» рассказал тагильский эколог Андрей Волегов. По словам активиста, на совещание приглашены министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Кузнецов, представители администрации Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа, а также члены Общественной палаты Свердловской области Михаил Беленький, Татьяна Камешкова и эколог Рамиль Хакимов.

Напомним, в последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки. Сейчас в городе реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. По данным департамента информполитики региона, он рассчитан до 2024 года.

Сейчас Нижний Тагил готовится заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. Это позволит построить установки для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тысяч и 70 тысяч кубометров воды. Для участия в федеральной программе необходимо сначала подготовить проектно-сметную документацию. Это обязательное условие, без его соблюдения денег Нижнему Тагилу не выделят. Проект, по словам Владислава Пинаева, должны сделать в 2020 году.

Ранее тагильский эколог Андрей Волегов направил обращение к президенту России с просьбой выделить деньги на реабилитацию Черноисточинского водохранилища уже в 2020 году.