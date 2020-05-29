Минфин Свердловской области нашёл нарушения в работе «Титановой долины»

Министерство финансов Свердловской области нашло нарушения в работе особой экономической зоны «Титановая долина» в 2019 году, со ссылкой на отчёт ведомства пишет Znak.com.

Отмечается, что ОЭЗ не достигла отдельных показателей по эффективности использования бюджетных денег и не обеспечила выполнение планов мероприятий. В частности, при строительстве объектов на территории особой экономической зоны были оплачены дополнительные работы и материалы, не предусмотренные договорами, а некоторые материалы и договоры были оплачены по завышенной цене. Кроме того, на некоторое оборудование не было документов, подтверждающих их качество, безопасность, соответствие условиям заключённых договоров. Ещё одной претензией стало то, что в «Титановой долине» не соблюдали порядок выдачи авансов и расчётов по командировочным расходам.

По факту найденных нарушений Минфин направил представление исполняющему обязанности гендиректора «Титановой долины».

С 2010 года «Титановая долина» получила 5,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Осенью 2019 года стало известно о выходе основного инвестора — деревообрабатывающей компании «Современные технологии обработки древесины» (СТОД), которая планировала инвестировать в проект 10 млрд рублей, но не стала этого делать из-за того, что «Титановая долина» и правительство региона не построили железную дорогу до площадки ОЭЗ.

Ранее гендиректор «Титановой долины» Артемий Кызласов говорил, что за 2019 год в ОЭЗ прошло 18 прокурорских проверок. По его словам, все они были «по бюджетному законодательству», однако серьёзных претензий не было. В отчёте Счётной палаты, которая проверяла, как «Титановая долина» распорядилась деньгами из бюджета, выделенными в 2017–2018 годах, говорилось о четырёх нарушениях, в том числе о том, что «Титановая долина» совершила крупную сделку на 906,8 млн рублей без согласования с советом директоров. В феврале Артемий Кызласов был обвинён в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и сейчас находится в СИЗО.