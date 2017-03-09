Минэкономразвития повысит налоги отказывающимся копить на пенсию россиянам

Минэкономразвития рассматривает возможность изменения налоговой нагрузки на россиян в зависимости от их взносов в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), на которой основана пенсионная реформа в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванных федеральных чиновников. Они пояснили, что чем больше взносов будет перечислять гражданин в ИПК, тем ниже у него будет ставка налога на доходы физических лиц. Те россияне, которые не захотят делать пенсионные накопления, будут платить НДФЛ по ставке 15%, а те, кто будет направлять в ИПК 10% зарплаты, – по ставке 10%. Для тех, кто перечисляет в ИПК 4% зарплаты, ставка НДФЛ сохранится на уровне 13%.

Эксперты, мнение которых приводит газета, предупредили, что идея Минэкономразвития крайне негативно отразится на беднейших слоях населения, у которых недостаточно доходов, чтобы делать пенсионные накопления. Специалисты также напомнили, что система ИПК, по замыслу властей, должна быть добровольной.

По словам одного из чиновников, пока идея обсуждается только внутри министерства, а расчёты по ставке не окончательные. Однако, как утверждает собеседник газеты, первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову инициатива нравится. Представитель Шувалова заявил «Ведомостям», что предложения Минэкономразвития в аппарат вице-премьера не поступали.

Напомним, в сентябре 2016 года в Минфине и Банке России предложили реформировать действующую в РФ пенсионную систему. Новая система может быть запущена в 2018 году. Она основывается на индивидуальном пенсионном капитале, который будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах за счёт добровольных отчислений граждан. Размер этих отчислений ограничиваться не будет.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Reuters