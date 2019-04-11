Милонов высказался за освобождение футболистов Кокорина и Мамаева

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в интервью Metaratings.ru высказался за освобождение из-под стражи футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые с октября находятся в СИЗО по обвинению в хулиганстве и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Милонов напомнил о милосердии, свойственном русским людям, и поделился мнением, что гнев, с которым россияне узнали о действиях футболистов, «уже прошёл».

«Хоть Кокорин с Мамаевым и поступили как негодяи, мне их, конечно, жалко. И вот я смотрю, что общественный настрой по отношению к их поступку уже меняется. Всё-таки русские люди очень милосердны. Я считаю, что сейчас уже большинство людей попросили бы милости и милосердия по отношению к Кокорину и Мамаеву. И сейчас уже прошёл тот гнев», — сказал депутат.

По его мнению, футболисты попали под горячую руку, потому что они стали «олицетворением разнузданности селебрити». Но, считает Милонов, «не всё так было дико, чтобы их так долго гнобить». Депутат надеется, что после выхода из-под стражи Кокорин и Мамаев смогут восстановиться и снова играть в футбол, делая это «уже с нормальными мозгами, безо всякой глупости в башке». Более того, уверен Милонов, у них ещё есть шанс стать гордостью нашей страны.

Напомним, игрок футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин арестованы по уголовному делу о хулиганстве (статья 213 УК РФ) и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью (статья 116 УК РФ, «Побои»). По версии следствия, 8 октября 2018 года футболисты сначала избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а затем главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. На прошлой неделе Пресненский районный суд Москвы продлил футболистам арест до 25 сентября.