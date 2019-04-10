Милонов предложил ограничить продажу алкоголя в мини-бутылках

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру промышленности и торговли России Денису Мантурову с предложением ограничить продажу алкоголя в миниатюрных бутылках, пишет «Российская газета».

По мнению Милонова, если торговля спиртным в миниатюрной таре будет ограничена, это станет серьёзным шагом по борьбе с алкоголизацией граждан. Депутат приводит два аргумента: во-первых, алкоголь в данном случае чаще всего продаётся не в специализированном отделе, а на кассе и видят его все покупатели, включая детей, а во-вторых, из-за небольшого объёма взрослые потребители часто относятся к таким бутылкам несерьёзно, хотя, как подчеркивают в аппарате парламентария, в такую тару разливают в основном крепкий алкоголь.

Таким образом, наличие «мерзавчиков» на кассе, по словам Милонова, повышает у граждан толерантное отношение к алкоголю, его начинают воспринимать как обычный товар. Именно поэтому депутат и считает важным ввести ограничения на продажу спиртного в небольших ёмкостях.