МИД сообщил о передаче Украине задержанных в Керченском проливе кораблей

Передача украинской стороне трёх кораблей ВМФ, задержанных в районе Керченского пролива, состоялась, сообщили ТАСС в Министерстве иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что Россия намерена жёстко пресекать любые провокации у своих границ в целях обеспечения безопасности судоходства.

Ранее источник в силовых структурах сообщал, что российская сторона начала передачу Украине двух катеров и буксира, задержанных год назад в Керченском проливе. По его словам, процесс займёт несколько часов.

«Передача проходит согласно достигнутым договорённостям. Передача происходит в 30 км от мыса Такиль и займёт ориентировочно несколько часов», — отметил источник.

Напомним, 25 ноября 2018 года ФСБ заявила о задержании в Керченском проливе трёх украинских военных кораблей. По информации спецслужбы, корабли зашли в российские территориальные воды в нарушение Конвенции ООН, их обстреляли. Как сообщили в ФСБ, были ранены трое украинских военных, которым оказали медицинскую помощь. ВМС Украины заявили о шести пострадавших. В Киеве сообщили, что корабли двигались из Одессы в Мариуполь и что об их передвижении российские власти были уведомлены заранее. Тогдашний президент Украины Порошенко назвал действия России актом агрессии.