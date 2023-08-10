Между Нижним Тагилом, МинЖКХ Свердловской области и АО «Регионгаз-инвест» подписано концессионное соглашение о развитии в городе теплоэнергетического комплекса

Сегодня по поручению Евгения Куйвашева было подписано концессионное соглашение о развитии теплосетей в Нижнем Тагиле. Как сообщает информационный портал Свердловской области, в присутствии главы региона документ подписал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, генеральный директор АО «Регионгаз-инвест» Александра Короткова и директор МУП «Нижнетагильские тепловые сети» Виктория Гусева.

«Очень важно, что наши ресурсоснабжающие организации сегодня занимаются не только поставками газа, выполнением поручения президента по газификации и социальной догазификации, но ещё и очень важной и нужной работой, которая позволит существенно улучшить теплоснабжение в Дзержинском районе Нижнего Тагила. Мы будем усиливать привлечение концессионеров в коммунальную сферу и не только. Эффект от этого колоссальный, если говорить о всех действующих концессиях, то в коммунальную инфраструктуру будет привлечено 58 миллиардов рублей внебюджетных средств. Это действительно существенно улучшит качество жизни людей», — сказал Евгений Куйвашев.

По словам гендиректора АО «Регионгаз-инвест» Александры Коротковой, в рамках реализации соглашения планируется строительство двух блочно-модульных газовых котельных, реконструкция 3,2 километра тепловых сетей большого диаметра с применением современных технологий по тепловой изоляции трубопроводов, техническое перевооружение существующих котельных Нижнего Тагила.

«Для муниципалитета получить надёжного концессионера, поставщика тепла и горячей воды — это очень важно. В ходе реализации концессионного соглашения подразумевается и полная реконструкция котельных: мы получаем новые современные котельные, это влияет в том числе на снижение количества выбросов», — сказал Владислав Пинаев.

На эти цели из областного бюджета выделят 1,3 млрд рублей, которые будут направлены инвестору в течение четырёх лет. Остальную часть средств составят инвестиции компании «Регионгаз-инвест». Реализация проекта по эксплуатации и обслуживанию объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в Нижнем Тагиле рассчитана на 10 лет.