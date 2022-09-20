Место Эдуарда Росселя в Совете Федерации займёт первый зампредседателя ЗакСо Виктор Шептий

Первый вице-спикер Законодательного собрания Свердловской области Виктор Шептий станет новым представителем губернатора Евгения Куйвашева в Совете Федерации. Глава региона подписал соответствующий указ сегодня, 20 сентября.

«Уверен, Виктор Анатольевич достойно представит нашу область на федеральном уровне и справится с защитой интересов Урала», — написал в своих соцсетях губернатор.

На этом посту Шептий сменит Эдуарда Росселя, который представлял наш регион в Совете Федерации последние 10 лет. В июле 2022 года Россель отказался от полномочий сенатора, а Евгений Куйвашев предложил ему стать его советником и возглавить наблюдательный совет туристического кластера «Гора Белая» в Нижнем Тагиле.