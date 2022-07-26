Эдуард Россель покинет пост сенатора Совета Федерации 

Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель отказался продолжать работу в Совете Федерации. Как сообщил на своей странице во «ВКонтакте» действующий глава региона Евгений Куйвашев, он выбрал трёх претендентов, а Росселю предложил стать советником губернатора и возглавить наблюдательный совет туристического кластера «Гора Белая».

«Вчера я сдал в избирком документы для участия в выборах губернатора. В списке нет Эдуарда Росселя, который представлял меня в Совете Федерации в течение 10 лет. Мы обсудили с Эдуардом Эргартовичем это решение — оно наше совместное. Эдуард Россель — человек-легенда, пример для каждого уральского политика и чиновника, пример лично для меня. Именно при нём Свердловская область стала ведущим регионом страны, стала известна как свободный край сильных людей. Уверен, что Эдуард Эргартович ещё много лет будет работать на благо области», — написал на своей странице во «ВКонтакте» Евгений Куйвашев.

Как сообщает E1.RU, в списке губернатора — первый вице-спикер Законодательного собрания Виктор Шептий, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и директор областного медицинского колледжа Ирина Лёвина.

Эдуард Россель — первый губернатор Свердловской области. Политика, которую он проводил в начале 1990-х годов, была направлена на получение регионом экономической и законодательной самостоятельности. Россель смог добиться проведения в 1995 году первых в России губернаторских выборов, по итогам голосования он возглавил регион. Переизбирался в 1999 и 2003 годах, а в 2005-м его наделили законотворческими полномочиями. До 26 декабря 2001 года Эдуард Россель был сенатором от исполнительной власти региона в статусе губернатора.