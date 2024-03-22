Мэров четырёх городов Свердловской области могут наказать из-за низкой явки на выборах президента РФ

Глав Туринска, Североуральска, Верх-Нейвинского и Кушвы могут наказать из-за низкой явки на выборах президента РФ, сообщает 66.RU со ссылкой на источник, знакомый с ходом избирательной кампании.

Во всех этих городах явка была ниже 70%: Туринск — 69,06%, Североуральск — 68,8%, Кушва — 68,6%, Верх-Нейвинский — 67,9%.

«Пока не ясно, какие именно санкции применят: или урежут бюджет, или отправят в отставку, или просто выедят печёнку», — приводит агентство слова своего собеседника.

По данным издания, в конце 2023 года главам всех муниципалитетов Свердловской области установили KPI в 70% по явке на выборах президента России. Изначально тем, кто не выполнит задачу, грозили «наказанием». Итоговый показатель явки по региону — 71,03%.

Явка в Нижнем Тагиле составила 74,97% зарегистрированных избирателей. Несмотря на этот довольно высокий показатель, мэр города Владислав Пинаев, очевидно, остался недоволен результатом и пригрозил санкциями тем бюджетникам, которые не ходили голосовать. По мнению мэра, человек, получающий зарплату из бюджета, не имеет права игнорировать такое важное событие, как выборы президента РФ. Владислав Пинаев считает, что тем, кто не ходил на выборы, не место на госслужбе независимо от квалификации.

«Сейчас за месяц всех прошерстим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут», — приводит слова мэра ИА «Все новости».

Это заявление вызвало широкий общественный резонанс, его процитировали многие региональные и федеральные СМИ.

Известный российский политолог, президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков прокомментировал АН «Между строк» слова мэра Нижнего Тагила.

Активисты общественного движения «Тагил за перемены» попросили Следственный комитет РФ провести проверку и привлечь к ответственности главу города Владислава Пинаева за его слова о проверке бюджетников, которые не участвовали в выборах президента РФ.

«Мы считаем такие высказывания высшего должностного лица города не соответствующими действующему законодательству Российской Федерации, которое закрепляет свободу волеизъявления. Также такие высказывания противоречат принципу невмешательства в деятельность избирательных комиссий, так как никак иначе Пинаев не может узнать, кто пришёл на избирательный участок, а кто нет, как только запросить такие данные у избирательной комиссии. Своими незаконными высказываниями Пинаев В. Ю. нарушил присягу и должен быть снят с должности», — говорится в обращении, которое общественники намерены отправить в СКР по Свердловской области.