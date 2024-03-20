«Это публичная политика, которую мы заслужили». Известный российский политолог Илья Гращенков прокомментировал слова мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева об увольнении бюджетников, не ходивших на выборы президента

Известный российский политолог, президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков прокомментировал АН «Между строк» слова мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева о том, что бюджетников, не ходивших на выборы президента, необходимо уволить. Заявление главы города вновь вышло в федеральную повестку, подобно недавнему его высказыванию о «рядовом событии» относительно истории с избиением пятиклассницы двумя подростками.

«Это публичная политика, которую мы заслужили. Поскольку мэров у нас всё меньше выбирают и всё больше назначают, то к руководству городами будут приходить люди, чьи высказывания могут сколько угодно раздражать общественность, но ничего с этим поделать нельзя, главное, чтобы это нравилось начальству. А нравится это начальству или нет, как раз покажет то, насколько долго Пинаев задержится в кресле мэра, но пока что его яркие высказывания не привели ни к каким разборам полётов. Фактически он говорит о том, что госслужащие, бюджетники, люди, работающие на государство, не пришли. И мало того что не пришли, но, видимо, ещё и не проголосовали за нужного кандидата и тем самым испортили статистику региональному и городскому руководству. Свердловская область ведь продемонстрировала одни из самых невысоких показателей по России. Мэру, условно говоря, прилетело откуда-то сверху, а он уже срывается на чиновниках и бюджетниках, угрожая им, что проверит, кто там манкировал волеизъявление. Это, конечно, всё противоречит правам и свободам граждан, но, как мы знаем, сейчас у нас идёт широкая дискуссия, что все эти права и свободы от лукавого и их надо бы заменить традиционными ценностями. В этой связи мэр действует, возможно, даже с каким-то опережением, заранее полагает, что права и свободы нужны лишь в той мере, в какой это определит начальство», — считает политолог.

Напомним, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев пригрозил санкциями тем бюджетникам, которые не ходили голосовать на выборах президента России. Такое заявление градоначальник сделал во время торжественного открытия Центра амбулаторной онкологической помощи пациентам при ГБ № 4 после ремонта. По мнению мэра, человек, получающий зарплату из бюджета, не имеет права игнорировать такое важное событие. Владислав Пинаев считает, что тем, кто не ходил на выборы, не место на госслужбе независимо от квалификации.

«Сейчас за месяц всех прошерстим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут», — приводит слова мэра ИА «Все новости».

Это заявление вызвало широкий общественный резонанс, его процитировали многие региональные и федеральные СМИ.