Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал устроить репрессии бюджетникам, которые не ходили на выборы

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев пригрозил санкциями тем бюджетникам, которые не ходили голосовать на выборах президента России. Такое заявление градоначальник сделал во время торжественного открытия Центра амбулаторной онкологической помощи пациентам при ГБ № 4 после ремонта. По мнению мэра, человек, получающий зарплату из бюджета, не имеет права игнорировать такое важное событие. Владислав Пинаев считает, что тем, кто не ходил на выборы, не место на госслужбе независимо от квалификации.

«Сейчас за месяц всех прошерстим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут», — цитирует слова мэра ИА «Все новости».

Напомним, по данным ТИК, в Нижнем Тагиле проголосовало 74,97% зарегистрированных избирателей, что составляет более 177 тысяч человек.

Владислав Пинаев не первый раз делает довольно странные и даже немного эпатажные заявления. Например, слова тагильского мэра про «рядовое событие» об избиении пятиклассницы получили широкий общественный резонанс и облетели всю страну.