Общественники просят Следственный комитет проверить мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева после его обещаний «прошерстить» бюджетников, которые не ходили на выборы

Активисты общественного движения «Тагил за перемены» просят Следственный комитет провести проверку и привлечь к ответственности главу города Владислава Пинаева за его слова о проверке бюджетников, которые не участвовали в выборах президента РФ.

«Мы считаем такие высказывания высшего должностного лица города не соответствующими действующему законодательству Российской Федерации, которое закрепляет свободу волеизъявления. Также такие высказывания противоречат принципу невмешательства в деятельность избирательных комиссий, так как никак иначе Пинаев не может узнать, кто пришёл на избирательный участок, а кто нет, как только запросить такие данные у избирательной комиссии. Своими незаконными высказываниями Пинаев В. Ю. нарушил присягу и должен быть снят с должности», — говорится в обращении, которое общественники намерены отправить в СКР по Свердловской области.

Напомним, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев пригрозил санкциями тем бюджетникам, которые не ходили голосовать на выборах президента России. Такое заявление градоначальник сделал во время торжественного открытия Центра амбулаторной онкологической помощи пациентам при ГБ № 4 после ремонта. По мнению мэра, человек, получающий зарплату из бюджета, не имеет права игнорировать такое важное событие. Владислав Пинаев считает, что тем, кто не ходил на выборы, не место на госслужбе независимо от квалификации.

«Сейчас за месяц всех прошерстим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут», — приводит слова мэра ИА «Все новости».

Это заявление вызвало широкий общественный резонанс, его процитировали многие региональные и федеральные СМИ.

Накануне известный российский политолог, президент Фонда «Центр развития региональной политики» Илья Гращенков прокомментировал АН «Между строк» слова мэра Нижнего Тагила.