Мэрия Нижнего Тагила заставила магазины благоустраивать прилегающие к ним территории

Тагильская мэрия заставила магазины благоустраивать территории, прилегающие к ним. Районные администрации заключили соответствующие соглашения уже более чем со ста владельцами торговых точек и представителями федеральных ретейлеров. В документации отмечается, что предприниматели должны будут за свой счёт содержать в чистоте прилегающую к объекту территорию, устанавливать урны, ремонтировать и красить ограждения, вывозить снег и косить траву.

«Договоры заключаются в соответствии с правилами благоустройства и обеспечения чистоты, утверждёнными решением городской думы в декабре 2018 года. Владельцы предприятий торговли, бытового обслуживания и общественного питания обязуются осуществлять надлежащее санитарное обслуживание участка на расстоянии не менее 10 метров по периметру магазина либо до середины территории между двумя соседними зданиями», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В администрации города просят тагильчан жаловаться на плохое содержание территорий при помощи сервиса «Городской контроль» на официальном сайте Нижнего Тагила.

Напомним, в прошлом году Владислав Пинаев на одном из аппаратных совещаний в мэрии раскритиковал торговые сети, работающие на территории города, за равнодушие к жизни муниципалитета и призвал их принять участие в благоустройстве.