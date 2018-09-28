«Только спаивают и кормят некачественными продуктами». Владислав Пинаев обвинил торговые сети в равнодушии к Нижнему Тагилу

Временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев раскритиковал торговые сети, работающие на территории города, за равнодушие к жизни муниципалитета, и призвал их принять участие в благоустройстве. Сегодня на аппаратном совещании руководители администраций Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов доложили Пинаеву, что большинство магазинов не хотят помогать мэрии заботиться о чистоте и уюте в городе. Врип мэра отметил, что градообразующие предприятия, в отличие от торговых сетей, несут серьёзную социальную нагрузку, при этом магазины зарабатывают на тагильчанах немалые деньги.

«Все только спаивать народ готовы, блин, — раздосадовано сказал Пинаев. — Спаивать и кормить некачественными продуктами. [Начальника Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора] Юрия Бармина послушаешь, там уши… Не буду говорить, что с ними происходит. Нужно выходить на Министерство агропромышленного комплекса и рассматривать эти вопросы. Недопустимо, чтобы сети, работая в городе, никаким образом не участвовали в его благоустройстве. Зарабатываете деньги — будьте добры что-то делать для города. Почему у нас градообразующие предприятия несут на себе социальную нагрузку? Потому что чувствуют определённую ответственность за то, что происходит в городе. Мало вкладывать деньги в ремонт или переоборудование магазина, нужно содержать территории. Да, это не прописано законами, но какая-то совесть элементарная должна быть. Хоть Москве и глубоко… безразлично то, что происходит в Нижнем Тагиле».

Сейчас районные администрации отрабатывают вопрос по взаимодействию с торговыми сетями. Владислав Пинаев отметил, что готов лично встречаться с их представителями, чтобы обсудить возможности участия в благоустройстве Нижнего Тагила.